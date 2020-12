À Dijon, Leonardo García Alarcón et Fabrice Murgia révèlent les splendeurs du "Palais enchanté".

Du compositeur romain Luigi Rossi (1597-1653), on connaissait jusqu’ici, outre diverses cantates, l’opéra, enregistré notamment par William Christie ou, plus récemment, Raphaël Pichon. Mais, son premier opéra, contemporain du dernier Monteverdi, restait un secret partagé par quelques initiés qui avaient lu la partition et qui savaient que sa création au Palais Barberini à Rome en 1642 avait rencontré un succès extraordinaire.