Incroyable Marianne Faithfull. Amoindrie physiquement depuis des années, la chanteuse et muse londonienne au tumultueux passé sexe, drogues et rock’n’roll, a bien failli quitter ce bas monde après avoir contracté le Covid-19 en février 2020. Sortie miraculeusement des soins intensifs après y avoir passé des semaines, voilà qu’elle était directement envoyée en soins palliatifs, censés accompagner sa fin de vie annoncée.

Un an plus tard, loin de la tombe, elle revient pourtant avec l’hypnotique She Walks In Beauty (BMG, sortie le 30 avril), recueil de poèmes intégralement dédié aux romantiques anglais que sont Shelley, Keats, Byron ou Thomas Hood. Du "spoken word" comme on dit, subtilement accompagné musicalement par le tout aussi inévitable Warren Ellis.

