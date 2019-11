Connue et aimée pour les chansons immensément populaires qu’elle porte de sa voix mélodieuse et doucement rauque dans les années 60-70 et au-delà, Marie Laforêt se fait remarquer à vingt ans, à l’écran, sous la direction de René Clément. Entre Alain Delon et Maurice Ronet, elle campe Marge Duval dans Plein Soleil.