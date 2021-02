Mary Wilson était la seule membre du groupe à en avoir fait partie de ses débuts jusqu'à sa fin. Mary Wilson est décédée dans sa maison de Las Vegas. La cause de décès n'est pas encore connue.

Elle avait fondé The Supremes en 1959, avec Florence Ballard, Diana Ross et Betty McGlown. Le groupe de filles est considéré comme l'un des groupes de musique les plus importants aux États-Unis et en Europe.

Les Supremes ont également joué un rôle majeur dans la percée de la musique rythmique et blues afro-américaine. Elles ont signé les hits que sont "Baby Love", "Stop! In the Name of Love", "You Can't Hurry Love", "You Keep Me Hangin 'On" et "The Happening".

Lorsque Mary Wilson est partie pour poursuivre une carrière solo en 1977, le groupe s'est séparé. Il a poursuivi un temps son parcours sous le nom Diana Ross & The Supremes.