Six heures du matin à Los Angeles. Matt Berninger semble à peine dérangé par le fait d’être sollicité dès l’aube, il est déjà debout depuis deux heures. Se lever aux aurores lui permet d’exploiter ses journées au maximum : il peut y caser des rendez-vous studio avec son groupe de rock à succès The National, travailler sur son adaptation musicale de Cyrano, écrire des chansons avec sa femme, Carin Besser, et plancher sur son premier album publié en son nom, Serpentine Prison. Produit par la légende de Memphis, Booker T. Jones, l’opus mise sur l’émotion et la complicité entre les musiciens.

Conçu en deux semaines seulement, l’album est composé de titres qui restaient dans les tiroirs du chanteur de 49 ans depuis un petit temps. Son groupe, The National, est connu pour explorer la douleur, le chagrin, les blessures, sans pour autant tomber dans une forme de pathos redondant. Les amateurs y trouvent un aspect curatif, comme cela peut être le cas à l’écoute des œuvres de Nick Cave, par exemple. Serpentine Prison (Caroline) reste sur la même lignée, pas de grand chamboulement à l’horizon, et ce n’est pas une mauvaise chose. Matt Berninger y expose sa voix rocailleuse et douce, sur des textes tendres et âpres traitant autant de la dépression ("Oh Dearie") que des peines de cœur ("One More Second").

Vous sortez votre premier album solo, cette envie vous démangeait depuis longtemps ?

