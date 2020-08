Imaginez un instant qu’une partie de vos proches disparaisse subitement de la surface de la Terre, sans que rien ni personne ne puisse l’expliquer. Imaginez le chagrin, l’abandon, le sentiment d’impuissance éprouvés face à la situation. En refusant d’expliquer le surnaturel pour mieux se concentrer sur "ceux qui restent", la série américaine The Leftovers (HBO) a offert au public l’un des meilleurs moments de télévision de ces dernières années. Mais la puissance dramatique de ce scénario ingénieux n’aurait jamais atteint des sommets sans un élément fondamental : l’exceptionnelle bande originale du compositeur germano-britannique Max Richter.

Né en Allemagne, formé à Londres, Édimbourg puis Florence, Richter a chauffé ses doigts délicats au sein d’un ensemble (Piano Circus) avant de composer ses propres mélodies, et d’être happé par le théâtre, la télévision et le cinéma. Des longs-métrages aussi mémorables que Valse avec Bachir (2008), Wadjda (2012), Hostiles (2017) ou plus récemment Ad Astra (2019) ont bénéficié de son sens inné et minimaliste de la composition, et le morceau "In The Nature Of Daylight" est devenu un véritable blockbuster repris maintes fois à l’écran. À l’image d’un Thomas Newman ou d’un Alexandre Desplat, l’homme fait dans la retenue, le musicien dans l’émotion, conférant à ses créations une beauté brute, simple et viscéralement prenante. Rien d’étonnant, donc, à le voir s’inspirer de la Déclaration universelle des droits de l’homme sur un neuvième album en solitaire, intitulé Voices.