Paul McCartney, 78 ans depuis le 18 juin ; Ringo Starr, 80 ans depuis le 7 juillet… La pop conserve, dirait-on. Le second, indécrottable disciple "peace and love", s’est toujours concentré sur les rocambolesques tournées de son All Starr Band, quand le premier alternait plus régulièrement albums studio, tournées, disques en public. Mais voilà, pour eux comme pour tout le monde, la pandémie a mis son grain de sable dans la mécanique bien huilée, enterrant les projets printaniers de tournée européenne de Sir Paul.