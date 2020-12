Megan Thee Stallion: rappeuse hors pair, femme consciente et artiste engagée Musique & Festivals Valentin Dauchot

© AFP

Megan Thee Stallion, née Megan Pete, incarne littéralement la bouillonnante scène rap de l’extrême sud des États-Unis. Ce "Dirty South" crasseux et surchauffé, longtemps coincé entre les rutilantes scènes côtières mieux connues sous le nom d’East et West Coast. Culturellement, on parle beaucoup d’Atlanta (Géorgie) depuis une dizaine d’années, nouveau centre gravitationnel du rap US, porté par des piliers comme Outkast, Childish Gambino ou Migos et leur capacité à récupérer le meilleur des deux Côtes précitées, pour le couler dans la lave en fusion.