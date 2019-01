Fils de Raymond le chef d'orchestre, frère de Christiane la chanteuse des Double-Six, des Swingle Singers et interprète des «Parapluies de Cherbourg» signés par son frère, père de Hervé le pianiste et de Benjamin, Michel Legrand (Paris, 1932) est au centre d'une dynastie musicale exceptionnelle. Responsable de 250 musiques de films qui ont fait sa fortune et d'un nombre phénoménal de standards qui lui ont taillé une réputation, ce pianiste de jazz, chanteur, orchestrateur et compositeur a eu l'occasion de travailler avec tout le gratin du XXe siècle. Compère de Quincy Jones, auquel il ressemble par la diversité du talent, il a été surnommé The Frog par son ami Miles Davis, comme beaucoup de Français, mangeurs de cuisses de grenouilles... Nous l'avions rencontré en 2004 dans un entretien sans cesse interrompu par un téléphone portable omniprésent - «oui, ça va bien Jean-David, faire la soupe faite par le barreur du navire, très très bonne idée, à dans quinze jours cher Jean-David» - car il y a toujours une musique de film sur le feu... Et de débuter d'emblée par un «Ma réponse est oui!»