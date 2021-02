Dans l’imaginaire chinois, un mogwai est un démon, un esprit maléfique mû par la volonté de nuire aux humains, attendant patiemment la saison des pluies pour se reproduire. Au début des années 1980, Hollywood en fit une adorable petite peluche vivante que tous les grands enfants auraient aimé recevoir à Noël, dans un film drôle et corrosif (Gremlins, Joe Dante, 1984). Ici aussi, interdiction de mettre le petit animal à proximité d’une quelconque source hydrique, sous peine de le voir se démultiplier, et engendrer d’infâmes créatures bêtes, moches et méchantes, terrorisant la ville en fumant clope sur clope : les fameux Gremlins.

On ne sait pas très bien quelle vision du mogwai inspira les quatre musiciens de Glasgow, mais le groupe de post-rock le plus brillant d’Écosse prit à son tour la petite bestiole à son compte, pour en faire son nom de scène quelques années plus tard. Douce ironie, quand on vit, joue et compose dans un pays où il pleut sans cesse.

La bande-son de ta vie

La suite n’a rien d’une comédie. En vingt-cinq ans d’existence, seuls les albums se multiplièrent au contact du rude climat écossais. Dix œuvres de grande et égale qualité firent de Mogwai le représentant le plus régulier du post-rock britannique, et installèrent Stuart Braithwaite, Barry Burns, Dominic Aitchison et Martin Bulloch au sommet de leur genre. Le son, les compositions et la puissance mélodique du groupe sont instantanément reconnaissables. Parfois douces, souvent instrumentales, toujours progressives, les longues envolées musicales du quartet finissent souvent sous un déluge de guitares, sans jamais sombrer dans l’excès. L’auditeur projette ses propres images, déroule le film de son histoire, et s’y évade.

À l’heure d’appeler le multi-instrumentiste Barry Burns, on s’attend donc à affronter un personnage cérébral et probablement ombrageux. Peut-être même un dépressif chronique à qui la musique offrirait une porte de sortie émotionnelle. "Je sais, je sais, c’est un drame. Les gens pensent toujours qu’on est complètement déprimés", regrette d’emblée notre interlocuteur dans un grand éclat de rire communicatif porté par un vigoureux accent écossais. "Parfois, je crois même qu’ils sont déçus, poursuit-il, toujours hilare. Parce qu’en réalité, on se marre tout le temps. La seule chose que l’on prend vraiment au sérieux, c’est l’écriture de la musique."

Vous réalisez que vous plongez des milliers de personnes dans une profonde mélancolie, pendant que vous rigolez ?

(...)