Après le saisissant Is this the End ? de Jean-Luc Fafchamps, avant la mini-série film-opéra de Stéphane Orlando The Smile, voici À l’extrême bord du monde d’Harold Noben, un opéra de chambre élaboré à la Chapelle musicale Reine Élisabeth dans le cadre d’un projet Enoa (European Network of Opera Academies) et créé ce dimanche à la Monnaie. Rencontre.