Neil Peart, batteur du groupe canadien Rush, est décédé à l'âge de 67 ans. "C'est avec le cœur brisé et la plus profonde tristesse que nous devons partager la terrible nouvelle que Neil, notre ami, frère d'âme et notre collègue de plus de 45 ans, a perdu mardi son incroyable et courageuse bataille contre le cancer du cerveau qu'il combattait depuis trois ans et demi. (...) Repose en paix, frère", annonce Rush sur sa page Facebook.

"Ceux qui souhaitent exprimer leurs condoléances peuvent choisir une organisation de recherche sur le cancer et faire une donation au nom de Neil", ajoute la formation créée en 1968. Considéré comme l'un des meilleurs batteurs au monde, l'Ontarien Neil Peart était également parolier du groupe. Les rockeurs canadiens de Rush sont entrés au Rock and Roll Hall of Fame en 2013. Ils ont vendu 25 millions d'albums aux Etats-Unis.