Né dans la patrie de Martha Argerich et Astor Piazzolla, mais loin des grandes villes, repéré tout jeune comme un musicien surdoué mais reconnu tardivement sur la scène internationale, Nelson Goerner apparaît aujourd’hui comme un des plus grands pianistes de sa génération. C’est aussi un homme qui réfléchit, qui a des convictions et qui aime ; il ne s’en prévaut pas, évidemment, mais tout son art l’atteste. Outre ses concerts, il enseigne au Conservatoire de Genève, où il s’est établi avec sa famille.

Vous êtes né à San Pedro, petit port fluvial dans la province de Buenos Aires et, à lire votre biographie, votre apprentissage de la musique s’est développé dans un environnement bienveillant, familial, proche de la nature. Faut-il y voir l’origine de votre rapport au piano, particulièrement libre, à la fois direct et détendu ?

Ma rencontre avec le piano s’est faite naturellement, c’était le fruit de l’intuition de ma grand-mère (fervente mélomane qui s’est mise au piano à 60 ans pour m’encourager !) et la compréhension éclairée de ma mère, peu avertie dans le domaine musical mais fine et sensible. Et, en effet, la musique s’est inscrite en moi à travers un apprentissage heureux de l’instrument, toujours dans la détente, sans rien forcer (ce qui ne m’empêche pas d’avoir parfois des bobos avant un concert mais cela ne traduit pas un mal-être lié à ma façon de jouer…).

