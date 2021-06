New York prévoit d'organiser un concert géant en août, à Central Park, pour célébrer "la renaissance de New York" après la pandémie, a annoncé lundi le maire de la ville, Bill de Blasio. "On peut déjà voir la reprise (...), mais nous voulons l'amplifier", a-t-il indiqué dans une vidéo, en annonçant une semaine d'événements pour "rassembler les New-Yorkais, célébrer et soutenir notre ville".

Le "clou" de cette semaine sera "un concert géant à Central Park", a-t-il ajouté.

Le maire n'a pas précisé la date de ce concert mais la date visée est le 21 août, selon le New York Times.

Si la liste des artistes qui participeront à l'événement n'est pas encore arrêtée, le maire a chargé le producteur Clive Davis, octogénaire qui a travaillé avec des vedettes comme Janis Joplin, Bruce Springsteen ou Whitney Houston, d'organiser l'événement, précise le journal.

Ce vétéran espère pouvoir aligner huit "stars", pour un concert de trois heures devant quelque 60.000 personnes sur place et une diffusion télévisée dans le monde entier.

La plupart des billets seront gratuits, a indiqué M. Davis au New York Times.

Le spectacle devrait s'inscrire dans une longue lignée de grands concerts organisés sur la "Grande pelouse" au coeur de Central Park, comme le concert de Simon et Garfunkel en 1981 ou le festival Global Citizen, qui avait déjà réuni quelque 60.000 personnes fin septembre 2019.

Cette annonce intervient alors que la première métropole américaine, à l'épicentre de la pandémie au printemps 2020, cherche à relancer le tourisme, après avoir vu tous les indicateurs sanitaires s'améliorer avec la campagne de vaccination.

Le taux de positivité moyen sur sept jours ne cesse de chuter et avoisinait lundi les 0,7%, avec en tout 59 personnes hospitalisées.

Plus de 63% de la population adulte de la ville a reçu au moins une dose de vaccin, selon les chiffres officiels.

De nombreuses restrictions ont été levées le mois dernier et le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a annoncé lundi que la plupart des restrictions restantes le seraient lorsque le taux de 70% de personnes vaccinées aura été atteint.