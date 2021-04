En février dernier, un Belge avait l’honneur d’être nommé dans la catégorie "révélations" des Victoires de la musique françaises. À l’exception de Lous And The Yakuza, côté féminin, lors de cette même édition et d’Angèle en 2019, aucun autre compatriote n’était parvenu à se faire une place dans cette prestigieuse catégorie depuis plus de dix ans.

Avec seulement une poignée de titres, Noé Prezsow (que l’on prononce "Prèchof") a su se frayer un chemin sur la scène française, et a accédé d’entrée de jeu à la plus grande remise de prix musicale de l’Hexagone. Une consécration longuement attendue, après des années de galères pour gagner un monde dont les portes semblaient verrouillées. "Comme je terminais l’album à ce moment-là, ça m’a fait du bien parce que c’était une nouvelle énergie. C’était assez inattendu et très agréable. Comme si, tout d’un coup, notre travail devenait une forme d’évidence dans le paysage, qu’il avait sa place", soutient le Bruxellois de 26 ans.

Cet album, une renaissance

(...)