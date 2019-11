Zucchero sort son quatorzième album studio et ose sortir de ses sentiers battus. L’Italien a su trouver le juste mélange entre ses racines et son affection pour le blues et la soul. Rencontre.

Quelques semaines avant la sortie de son dernier album, l’homme aux 300 chapeaux nous accueille dans un grand hôtel milanais. Sans couvre-chef cette fois, mais toujours avec bonhomie et hospitalité. Le chanteur italien de 64 ans connaît une renommée mondiale. Adelmo "Zucchero" Fornaciari a collaboré avec les plus grands, comme Bono, B.B. King, Eric Clapton, Joe Cocker ou encore Miles Davis. Mais il tient à garder les pieds sur terre et à rester accessible. L’interprète du tube mythique "Senza una donna"préfère s’exprimer dans sa langue natale pour ne pas limiter sa pensée.

Zucchero revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec D.O.C., son premier album studio depuis 2016. Un disque sur lequel il teste de nouvelles choses, il s’essaie à des sonorités parfois étonnantes pour un amateur de blues et de soul et évoque régulièrement la rédemption et le pardon. Ce qui est aussi surprenant pour un athée.

Rencontre (...)