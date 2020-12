Ozark Henry : "Continuer à faire de la musique dans une nouvelle réalité" Musique & FestivalsInterview Marie-Anne Georges

© studio ozark henry

En avril 2020, Ozark Henry était fin prêt pour entamer une tournée mondiale qui devait le mener de New York à Tokyo en passant par Londres et Paris, mais le Covid en a décidé autrement. Alors, le chanteur et musicien, qui est aussi producteur, s'est replié dans son magnifique studio. Il en a profité pour apprendre de nouvelles choses, dont le mastering et à continué à partage sa musique - à distance.