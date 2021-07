Après une année blanche, les Chorégies d’Orange ont eu la bonne idée de reprogrammer en 2021 le projet annulé en 2020 : Samson et Dalila avec Roberto Alagna et Marie-Nicole Lemieux en têtes d’affiche. Cela tombe encore mieux puisqu’on célèbre cette année le centenaire de la disparition de Camille Saint-Saëns, compositeur prolifique mais dont les treize opéras sont, pour la plupart, tombés dans l’oubli : seul Samson et Dalila, adaptation d’un épisode du Livre des Juges , est régulièrement représenté de nos jours, sans être pour autant un blockbuster du répertoire.