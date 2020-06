En temps normal, la Monnaie fêterait aujourd’hui la première du Rosenkavalier de Strauss, avril et mai auraient vu La Dame de Pique de Tchaïkovksi et avant cela, les dernières représentations de la Trilogie Mozart-Da Ponte auraient continué à déchaîner la controverse. Rien de tout cela, bien sûr. Le bâtiment est désert, la plupart des employés, techniciens, musiciens, administratifs sont chez eux, tout est en suspens. Mais, dans l’ombre, par écrans interposés, on travaille… Fin mai, un bref communiqué annonçait la commande impromptue - et la création en septembre 2020 (dans moins de trois mois) ! - d’un opéra Covid-compatible intitulé Is this the End ?, musique de Jean-Luc Fafchamps, livret d’Eric Brucher, mise en scène d’Ingrid von Wantoch Rekowksi. Attablé au Mokafé déconfiné, Peter De Caluwe nous parle de la genèse de cet opéra et en décrit le contexte.

Entre arrêt général et début de déconfinement, que se passe-t-il aujourd’hui à la Monnaie ?