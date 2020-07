Après près de cinq mois de sevrage, retrouver l’opéra dans sa pureté et sa vérité. Juste la musique. Choisir l’œuvre comme on le ferait du premier disque qu’on fait résonner dans un nouveau lieu de vie. Aida, mélange idéal de mélodies qui touchent le cœur et d’harmonies complexes qui parlent à l’esprit.