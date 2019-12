C'est par le biais de Shakira que Coldplay a entendu parler de Stromae.

De passage dans l’émission Quotidien hier soir, le groupe britannique en a profité pour revenir sur leur collaboration avec Stromae sur le titre "Arabesque". En visionnant les images du live donné au Jordanie à l’occasion de la sortie de leur dernier album Everyday Life, Chris Martin ne peut s’empêcher de pointer du doigt la nouvelle coupe de cheveux du Belge : "C’est fantastique ! C’est seulement pour Coldplay", plaisante-t-il.

Interrogés sur les circonstances de leur rencontre par Yann Barthès, les interprètes de "Something Just Like This" expliquent que c’est par le biais d’une grande star internationale qu’ils ont attendu parler de Stromae. "On était avec Shakira et on faisait un concert, elle nous a dit ‘tu devrais écouter Stromae’. On l’a écouté immédiatement, c’est devenu notre nouveau chanteur préféré !", assure le leader de la formation. "On lui a ensuite proposé d’assister à notre concert, il est venu tout seul avec sa femme dans sa petite voiture. Il m’a appelé juste avant le concert en me disant qu’il devait rentrer dans la salle. Je suis sorti le retrouver et il y avait beaucoup de monde autour de lui, on s’est dit "C’est le Roi de la Belgique qui arrive'". Plus tard dans la soirée, Coldplay a repris l’une de ses chansons, Formidable. Travailler avec lui était "un plaisir", ajoute Chris Martin.