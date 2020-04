Les Nuits Botanique ou la tentation du report © Christophe Bortels Musique & Festivals Valentin Dauchot

La Belgique n'a rien d'une exception. Les annulations de festivals se succèdent en France depuis une semaine. Le Président de l'Académie allemande des sciences a estimé mercredi que les stades et salles de concerts pourraient bien rester fermés durant un an et demi dans le pays, et le célèbre festival britannique de Glastonbury (Bristol) est annulé depuis belle lurette. Malgré les estimations de l'OMS qui juge "peu probable" la reprise des concerts avant l'automne 2021, d'autres comptent encore officiellement sur un report, comme le célèbre Coachella californien déplacé en octobre, et le Primavera de Barcelone reporté fin août. Mais tout cela paraît bien hypothétique.