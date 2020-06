Bayreuth, Glyndebourne, Aix-en-Provence, Vérone, Bregenz : la pandémie a contraint tous les grands festivals d’opéra à jeter l’éponge cet été. Tous ? Non ! En Autriche et en Italie, plusieurs manifestations ont fait le gros dos pour résister au plus fort de la vague et se relèvent à présent, proposant des éditions qui, pour être forcément réduites, n’en sont pas moins alléchantes.