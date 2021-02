La planète musique a rendez-vous ce vendredi soir avec les Victoires de la musique. La 36e cérémonie a bien failli ne pas voir le jour. La faute au coronavirus et aux mesures sanitaires qui l’accompagnent. Mais les organisateurs étaient bien décidés de célébrer l’art à l’heure où certains déclarent à l’emporte-pièce que la culture n’est pas à verser dans les domaines essentiels de la vie et donc prioritaire. Soit.

Il a un moment été question que cette nouvelle édition des Victoires se fasse sous la forme d’un concert test, histoire de prouver qu’une vie culturelle est possible malgré le Covid. L’idée a été refusée par les autorités. La cérémonie va donc prendre des airs très classiques et quelque peu tristounets, puisque l’événement a lieu sans public. Les artistes qui se succéderont et les maîtres de cérémonie, Laury Thilleman et Stéphane Bern auront donc fort à faire pour dynamiser une célébration qui en temps normal déjà tend à traîner infiniment en longueur.

De nouvelles catégories

Le spectacle vivant étant totalement à l’arrêt ou presque depuis près d’un an, deux catégories ont été reportées à l’année prochaine : le prix du Concert et de la Révélation scène. Cela a conduit les organisateurs à dédoubler d’autres catégories. Cette année, il y aura une Révélation masculine et une révélation féminine.

À cela s’ajoute une nouvelle venue, celle du titre le plus streamé de l’année. Ne cherchez pas, il est déjà attribué. Le lauréat est la chanson “Ne reviens pas” de Gradur et Heuss l’Enfoiré. 101 080 557 streams annoncés entre le 1er décembre 2019 et le 20 novembre 2020.

Jane Birkin et Jean-Louis Aubert à l'honneur

Autre nouveauté: c'est un tout nouveau trophée qui sera remis aux lauréats. Un V de la victoire au design résolument moderne.

© Cyril MOREAU /BESTIMAGE

Jean-Louis Aubert joue cette année les présidents d’honneur, tandis que Jane Birkin recevra une Victoire d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Certains diront que ce n’est jamais bon signe. D’autres souligneront qu’elle a sorti un très bel album avec Oh pardon tu dormais.

Sinon, vingt artistes sont nommés dans les huit catégories récompensées à l’occasion de cette édition. Avec trois nominations, Benjamin Biolay fait office de favori, devant Yseult, Gaël Faye, Grand Corps Malade et Julien Doré qui en comptent deux. Deux Belges sont de la partie, respectivement pour les trophées de la révélation féminine et masculine. Il s'agit de Lous and the Yakuza et du Bruxellois Noé Preszow.

Déjà des contestations

Notez que Camélia Jordana, très en verve ces derniers temps et en lice pour la Chanson de l’année, prix décerné par le public, a fustigé le manque de diversité de la cérémonie. Dans la catégorie de l’Album de l’année, il n’y a que des artistes masculins. “On est en France, en 2021… mais la majorité des gens qui votent sont des hommes, puisque c’est l’industrie qui vote. Les labels font des deals entre eux : je vote pour ton artiste, tu votes pour mon artiste”, a-t-elle dénoncé. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a également déploré la situation.

Il y a fort a parier que le secteur culturel profitera aussi de l'occasion pour manifester son mécontentement envers le gouvernement qui ne lui offre pas de perspectives de réouverture depuis près de douze mois...

Les catégories et les prétendants

Artiste masculin :

Benjamin Biolay

Gaël Faye

Vianney

Artiste féminine :

Aya Nakamura

Pomme

Suzane

Révélation masculine :

Hatik

Hervé

Noé Preszow

Révélation féminine :

Clou

Lous and the Yakuza

Yseult

Album :

Aimée - Julien Doré

Grand Prix - Benjamin Biolay

Lundi Méchant - Gaël Faye

Mesdames - Grand Corps Malade

Paradis - Ben Mazué

Chanson originale (vote du public) :

Comment est ta peine - Benjamin Biolay

Corps - Yseult

Facile - Camélia Jordana

La maison de retraite - Michel Jonasz

Mais je t’aime - Grand Corps Malade et Camille Lellouche

Création audiovisuelle (vote du public) :

Goliath - Woodkid

La Vita Nuova - Christine and the Queens

Nous - Julien Doré

Titre le plus streamé :