Cet été, partons à la conquête de l’espace en compagnie d’artistes.

Vingt juin 1969. David Robert Jones entre au studio d’enregistrement Trident, à Londres. Il a 22 ans et rêve depuis l’âge de 15 ans d’être une rock-star. Deux ans plus tôt, il s’est baptisé David Bowie - nom qui a donné son titre à un premier album dont l’amalgame de pop et de psychédélisme n’a pas séduit les foules.

(...)