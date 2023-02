La pop flamande de Bazart fera danser les festivaliers du vendredi sur la scène principale, alors que les fans de musique électronique pourront compter sur la présence de la DJ belge Amelie Lens, qui fera monter la température dans la Boiler Room. Les amateurs de jazz ne seront également pas en reste, avec le groupe londonien Ezra Collective.

Le jeune californien Steve Lacey, anciennement membre du collectif The Internet, fera son entrée le samedi pour interpréter son album "Gemini Rights", qui lui a valu le Grammy du meilleur album de R&B progressif. Il se partagera l'affiche avec Limp Bizkit, Amyl and the Sniffers, High Vis et Stick To Your Guns. Le dimanche, ce sera au tour de Loyle Carner, Bonobo et girl in red d'enflammer le festival.

La vente des billets a débuté à 13 heures. Pour une seule journée, les mélomanes devront débourser 119 euros. Pour les quatre jours du festival, un ticket revient à 265 euros. L'entrée comprend un accès gratuit aux transports en commun SNCB et De Lijn.