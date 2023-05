Pukkelpop 2023 : 27 nouveaux noms rejoignent Billie Eilish, Angèle et The Killers

En avançant son concert du samedi au vendredi, les problèmes d'horaire du rappeur britannique Aitch ont été résolus: il pourra toujours se produire au Pukkelpop. Parmi les autres nouveaux noms de la programmation du vendredi figurent la productrice de musique électronique Fatima Yamaha et Len Faki, l'une des figures les plus influentes de la scène techno d'aujourd'hui.

Toujours le vendredi, Joyhauser présentera pour la première fois son spectacle audiovisuel accompagnant le nouvel album "MEMORO" tandis que DJ Asian Sal, DJ Ava Eva, Royel Otis, Rudeboy et Timmerman b2b Sara Dziri s'ajoutent à la programmation.

Le samedi, Aroh, BAVR, Dave Okumu & The 7 Generations, le collectif féminin de DJ Girls Don't Sync, Peuk, Prince S. et De Geit Bambii, Mankiyan, USED, les punk rockers The Priceduifkes, Waltur b2b Lolita et Wunderhorse occuperont diverses scènes au Kiewit.

Le dimanche, le rappeur et poète Brihang, le collectif Crack Cloud, Emmy d'Arc, Kafim, Lefto Early Bird et Mab'ish traverseront la prairie du Pukkelpop en plus des artistes déjà annoncés.

Le programme complet est disponible sur pukkelpop.be.