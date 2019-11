Les affiches sont sans doute la part du punk qui a le mieux vieilli. L'Adam Design Museum de Bruxelles les met à l’honneur avec une exposition constituée à partir de la collection exceptionnelle de l’Américain Andrew Krivine.

On ne se pincera pas le nez avec une épingle de nourrice : qu'on aime ou non le pogo, on peut apprécier l’exposition Punk Graphics, Too Fast To Live, Too Young To Die sous son angle purement artistique. Le graphisme des affiches, pochettes de disque, flyers ou fanzines est sans doute la part du mouvement qui a le mieux vieilli et conservé une influence durable. Après le Cranbrook Art Museum de Detroit, qui a créé l'exposition, ces artefacts s’affichent au Adam Design Museum de Bruxelles jusqu’au 26 avril.

Andrew Krivine n'a pas le physique du collectionneur punk. Ce New-Yorkais a le sourire débonnaire, le port beau, la coupe proprette et les lunettes discrètes du banquier d'affaires qu'il est au quotidien. Mais ce passionné, "obsessionnel" de son propre aveu, est tombé dans la mare punk adolescent. "En juin 1977, précise-t-il. Cet été-là, mes parents m'envoient dans la famille britannique de mon père. C'est l'explosion de la scène punk à Londres. Mon cousin tenait la boutique Boy, qui était emblématique du mouvement. J'ai très vite été fasciné par le graphisme des posters de ces groupes. »

Quarante-deux ans plus tard, Andrew Krivine détient une collection de quelque 3500 pièces (affiches, badges, t-shirts, fanzines, même des partitions musicales) dont un bon quart forme l’exposition Punk Graphics. Elle est augmentée d’une section belge - constituée à partir de pièces de la collection d’Annik Honoré, connue pour sa relation avec Ian Curtis de Joy Divsion, mais qui fut surtout programmatrice au Plan K, de 1979 à 1984, et co-fondatrice avec Michel Duval des Disques du Crépuscule.

(...)