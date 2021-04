Quelques mois après la sortie de "QALF", le rappeur belge présente la suite de son projet, toujours aussi percutant.

23 heures le 28 avril, le rendez-vous était pris. Devant plus de 180 000 personnes, Damso a dévoilé des extraits de son nouvel opus en direct sur Instagram. Sept mois après la sortie de QALF (acronyme de « Qui Aime Like Follow »), le rappeur de 28 ans présente donc la deuxième partie de son projet, QALF Infinity, pensé comme un double album et uniquement disponible en streaming. On retrouve également dans l’intitulé de 11 nouveaux titres la fin de l’alphabet grec entamé dans Ipséité, paru en 2017. Une suite de lettres perçue comme un vrai casse-tête par ses aficionados, qui cherchaient à tout prix à leur accoler une signification.

Damso porte une certaine affection aux jeux de pistes. S’il ne fait que très peu de promo à travers les médias traditionnels, sa stratégie de communication est, par contre, malicieusement maîtrisée. En cultivant le mystère, il parvient à garder ses fans en alerte , faire grimper les attentes et assurer une certaine fidélité de son public. Un seul message codé sur ses réseaux sociaux peut donner lieu à de longs décryptages, des vidéos analytiques et à une quête d’indices alambiquée.

Les sorties de ses albums, souvent annoncées en dernière minute, profitent donc de toutes ces manœuvres. QALF a d’ailleurs réalisé le meilleur démarrage de l’année 2020 sur Spotify avec plus de 14 millions de streams en une journée en France. Chez nous, l’album a été certifié disque d’or trois mois après sa parution. Damso vient tout juste de décrocher pour la troisième fois le titre d’artiste le plus streamé en Belgique. Les Belges ont écouté pas moins de 218 millions de fois ses morceaux, dont 53 millions rien que l’année dernière.

Des chiffres vertigineux et plutôt rares pour des artistes belges. Le succès de Dems dépasse de loin les frontières du plat pays et même de la francophonie. L’une de ses rares entrevues médiatiques pour QALF a d’ailleurs été accordée au quotidien britannique The Guardian. L’affaire concernant l’hymne des Diables Rouges imaginée par le rappeur avait même attiré l’attention du New York Times en 2018. Pour rappel, l’Union Belge de football avait finalement fait marche arrière après avoir jugé le texte sexiste. Une polémique a laquelle il fait d’ailleurs allusion dans l’un de ses nouveaux titres, « Passion ».

(...)