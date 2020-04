Les grands jazzmen afro-américains ont généralement une classe hors du commun. Non qu’ils s’habillent particulièrement bien une fois délaissé le traditionnel costume noir et blanc arboré sur scène. Non, chez eux, tout est affaire d’attitude, de profondeur, d’accessibilité. Lorsque nous rencontrons Christian McBride à Bruxelles, mi-mars, l’imposant bassiste et contrebassiste originaire de Philadelphie est confortablement installé dans un fauteuil moelleux du lobby de son hôtel. Le musicien de 47 ans devait se produire à Bozar, la veille au soir, avec le batteur Brian Blade et le grand Chick Corea au piano, mais l’épidémie de Covid-19 est venue s’interposer entre le trio et son audience. Les concerts de Berlin, Vienne et Paris ont été annulés, eux aussi. "Il n’y a plus qu’à attendre et voir comment les choses évoluent" , nous lâche-t-il tout sourire après nous avoir affectueusement broyé les phalanges, manifestement peu à l’aise avec les règles de distanciation sociale fraîchement imposées.

Rien ne prête à rigolade dans une telle situation, mais le jazzman enchaîne joyeusement les verres de thé, se félicite des mesures de précaution prises par les autorités, regrette le comportement hystérique de certains de ses concitoyens, et ne semble pas s’inquiéter le moins du monde de son avenir proche. Entre deux éclats de rire tonitruants, on tente accessoirement de ne pas oublier que notre interlocuteur n’est pas un vieux copain mais un collaborateur de longue date de Chick Corea, Pat Metheny, Wynton Marsalis, Joshua Redman, sans oublier Paul McCartney, James Brown et Sting. Un compositeur frénétique récompensé par six Grammy Awards, qui vient de consacrer un album intitulé The Movement Revisited à quatre des grandes figures de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis : Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X et Mohamed Ali.

Comment êtes-vous devenu le contrebassiste de tous ces grands noms du jazz, du rock et du funk ?