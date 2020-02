Pomme est la lauréate dans la catégorie album révélation aux Victoires de la musique.

Reine des drames, comme elle le chante dans "Anxiété", et Victoire de la musique en catégorie album révélation, Pomme, fragile à croquer, dévoile ses "failles". Et le monde semble lui en savoir gré. Inclassable, avec sa musique folk-pop épurée, sa voix grêle et fracturée, qui parfois résonne comme celle de Camille, son regard à la Marie Trintignant, la jeune artiste, 23 ans, multiplie, en douceur, les combats à mener. Qu’ils soient environnementaux, féministes ou privés. Elle ne cache rien de son homosexualité, supposant que le public finira par se lasser.

Elle ne s’attendait pas, en tout cas, à rencontrer un tel écho public et médiatique. "C’est marrant, j’ai tellement fait cet album pour moi, en essayant de gommer tous ces trucs d’attente du public : je trouve ça trop chouette qu’il plaise aux gens et qu’il soit reconnu par l’institution des Victoires", confie-t-elle à l’AFP.

Le charme opérait déjà en septembre dernier, à la soirée parisienne des 30 ans du Fair - dispositif de soutien au démarrage de carrière dans les musiques actuelles -, dont elle fut lauréate en 2017.

Claire Pommet, de son vrai nom, frêle silhouette derrière sa guitare, lance pleine d’aplomb au public : "Vous êtes bien excités, mais je vais bien vous calmer." Avant d’entonner "Je sais pas danser ", où l’on entend le mot "failles" alors que l’album n’est pas encore sorti. Audience conquise.

Artiste hybride, "elle ne se crée pas un personnage", commente pour l’AFP Julien Soulié, patron du Fair. Ce deuxième album lui permet de balayer la frustration du précédent, dans lequel, piégée par "l’envie de plaire davantage", comme elle le dit, elle ne se reconnaissait pas.

Fan du poète Paul Éluard et de la chanteuse Barbara - qui se nourrit aussi d’ouvrages féministes ou de BD - elle dit ses fêlures, doutes et blessures.

Plus généralement, l’album a un versant thérapie. L’écriture lui est indispensable, et le cinéma pourrait, qui sait, un jour l’attirer. Quant à son pseudonyme, elle l’a choisi suite à un mot d’encouragement qui lui permit de rêver qu’un jour, à côté des résultats de l’OL (équipe de foot de Lyon) dans le journal, "son père tombe sur sa Pomme".