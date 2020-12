Le 25 septembre 1995, Rammstein débarque en force sur la scène musicale allemande avec Herzeleid. Dès leur sortie, les titres "Seemann", "Rammstein" et "Wollt ihr das Bett in Flammen sehen" s’imposent dans les charts du pays, avant de dépasser les frontières. Le sextet berlinois vient d’ouvrir la voie vers un nouveau genre, un nouveau son. Celui du métal industriel mêlé à l’électronique, des instruments accouplés aux machines. Une attitude provocatrice qui alimente leur popularité et inversement.