Re’Sors ! Cela peut sonner comme une injonction, voire une invitation très enthousiaste, mais toujours est-il que c’est le nom du festival qui animera Jodoigne et Orp-Jauche, dans le Brabant wallon, tout au long de l’été. "Re’Sors ! est une injonction adressée à la population mais aussi à tous les opérateurs culturels pour nous inciter toutes et tous à rebondir, (re)sortir, continuer de vivre, de rire et de partager, et ce, dans le respect de la sécurité de tous", expliquent les organisateurs - Les Baladins du Miroir et le centre culturel de Jodoigne et Orp-Jauche.