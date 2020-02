Records d’affluence aux Flagey Piano Days, propulsés par l’énergie de Beethoven.

Ce fut un festival surdimensionné, à l’image du compositeur auquel il était dédié - Beethoven, né il y a 250 ans -, avec deux longs week-ends, 25 concerts et événements, des dizaines de musiciens et le public au rendez-vous (10 200 places vendues, 85 % d’occupation). Public très "Flagey", où se mêlaient avec bonheur, outre les usual suspects, les étudiants, les musiciens, les familles tri-générationnelles et les néophytes de tous poils. Au sein d’une programmation très diversifiée - ouverte par l’immense Nelson Goerner (encore accessible sur Auvio) -, deux intégrales formaient un attrait supplémentaire : les Sonates pour piano et violoncelle de Beethoven, et, du même, les Concertos pour piano et orchestre.

Désinvolture et profondeur

Dans la façon de dévaler les escaliers de scène du Studio 4, Frank Braley et Gautier Capuçon - en charge de la première des deux intégrales - semblaient avoir fignolé leur numéro : deux jolis cœurs entrant dans un bar à la mode, on ne regarde personne, on se raconte des blagues ; mais que la musique intervînt et la salle s’ouvrait sur le ciel… D’un bout à l’autre des deux concerts enchaînés (op. 5/1 et 2 pour le premier, op. 69, op. 102/1 et 2 pour le second) Frank Braley, magnifique dans son attention à l’autre, son énergie, sa précision et la beauté de son univers sonore, soutint un Gautier Capuçon tout aussi interactif, quoique conscient des séductions conjointes de sa personne et de son instrument, et visiblement ravi de jouer les divas. Et si l’op. 69 - la sonate la plus aimée des cinq et pour cause, avec son scherzo supersonique et son finale éclatant - fit la joie du public, c’est peut-être dans l’adagio central de l’op. 102/1 que les artistes furent les plus bouleversants.

Seconde intégrale : quelques jours plus tard, Boris Giltburg (premier lauréat du Reine Elisabeth en 2013) affrontait les cinq concertos (toujours de Beethoven). Nous avons suivi les troisième et quatrième, marqueurs de formes nouvelles et révolutionnaires. La moitié du Brussels Philharmonic étant alors à New York avec les souverains, et, en dépit du zèle des remplaçants et de l’excellent chef suisse Thierry Fischer, les débuts du 3e furent assez brouillons, en particulier du côté des vents, et même des cordes, singulièrement dépourvues de ligne et de lumière. Réserves pratiquement balayées lors du sublime 4e, où l’art intègre et généreux de Giltburg fit merveille, notamment dans le légendaire Andante et sa dramaturgie visionnaire, un des sommets du festival. Parmi les autres moments forts, citons le récital de Jean-Claude Van den Eynden, la master classe de Lars Vogt, la clôture jubilatoire des frères Jussen.