La chanteuse d'origine géorgienne Katie Melua se produira en livestream depuis le très beau Rivoli Ballroom de Londres, ce 4 décembre.

Il y a quelques semaines, nous écrivions ceci sur son nouvel album, Album N°8 :

"Ce qu'il y a de bien dans une perspective artistique, c'est que, quand on a un coup de blues, on le met dans des chansons et ça va tout de suite mieux. Ce huitième album studio - c'est écrit dessus - de Katie Melua s'inspire d'une rupture, après huit ans de mariage, mais en bons termes comme l'on dit. Ajoutés à la maturité de la jeune femme d'origine géorgienne, nord-irlandaise d'adoption, ces écueils existentiels se traduisent par une musique non pas déprimante, mais réconfortante. Une adaptation de "Les Fleurs", classique de Minnie Riperton (1970) ouvre un album qui se distingue du précédent ( In Winter, 2016) par son côté automnal. Plus question de traditionnels géorgiens ici, mais d'une pop influencée par le jazz, la voix, magnifique mais posée, faisant immanquablement penser à Rumer ou Norah Jones. Cette voix qu'un journal anglais qualifie de "douce comme un bon pull en cachemire", apporte un peu de chaleur humaine, ce dont, sous toutes les latitudes, on a le plus besoin en ce moment."

