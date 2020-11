"Deep Blues" l’ouvrage de référence de Robert Palmer sur le blues bénéficie enfin d’une traduction française. On y plonge dans le Mississippi des années 40, à travers le parcours de Muddy Waters. Mais au fond, que reste-t-il de ce Delta blues qui donna naissance au rock’n’roll ?

Robert Palmer est blanc, mais il a écrit davantage et mieux que quiconque sur le blues, jusqu’à sa disparition en 1997. Né en 1945 à Little Rock (Arkansas), à moins de deux heures de la frontière du Mississippi voisin, le jeune homme étudie l’ethnomusicologie, se forme au saxophone et à la clarinette, et fait ses armes comme chroniqueur musical. Quelques années plus tard, il fonde un magazine de blues à Memphis, collabore avec Rolling Stone, et devient le tout premier journaliste à écrire exclusivement sur la musique populaire pour le respecté New York Times. Nous sommes en 1981. La même année, il publie son célébrissime Deep Blues, ouvrage de référence absolu sur le genre, qui bénéficie, enfin, d’une traduction en français.

Profondément imprégné par la culture de la région, l’auteur a le génie de plonger le lecteur au cœur de la vie quotidienne des grands bluesmen du delta du Mississippi, et de parfaitement restituer le contexte de l’époque. "Plus forts, en meilleure santé et plus dociles", les Noirs sont de facto mis en concurrence avec les Hillbillies, au début du XXe siècle, ces Blancs pauvres des collines, l’ennemi juré et naturel.

L’esclavage n’est plus, mais il a laissé la place au sharecropping, qui n’est autre qu’une exploitation légale et féodale de la main-d’œuvre bon marché dans les champs de coton. Voilà pour le contexte, le récit de Deep Blues peut commencer.

En 1941, deux musicologues et collectionneurs de chansons populaires se rendent dans la région à la recherche du bluesman Robert Johnson. L’homme est mort, empoisonné trois ans auparavant par "une glace" - un verre de whisky piégé - mais tous deux tombent sur un autre musicien local, Muddy Waters, fil conducteur du livre de Palmer, pour qui il illustre mieux que quiconque "l’origine et l’évolution du Delta blues".

(...)