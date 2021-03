C'est officiel : le festival Rock Werchter reporte son édition 2021 à 2022.

"Au cours de ces derniers mois, nous nous sommes beaucoup entretenus avec les autorités, des experts et des représentants d’autres festivals, l’objectif étant d’assurer un redémarrage en toute sécurité" a précisé Live Nation, organisateur du festival brabançon, dans un communiqué publié mardi matin. "Nous sommes arrivés à la conclusion suivante : il est impossible de préparer normalement le festival et d’avoir la certitude, une fois sa date fixée, qu’il pourra avoir lieu dans son format habituel".

"Les festivaliers déjà en possession de tickets seront personnellement contactés par Ticketmaster. Leur commande sera entièrement transférée sur 2022, et ceux qui le souhaitent pourront les convertir en un bon à valoir. Celui-ci pourra être utilisé librement dans les festivals organisés au Parc du Festival de Werchter en 2021 (voir plus bas) et 2022. La vente des tickets pour l’édition 2022 de Rock Werchter commencera cet automne. Plus d’infos suivront."

"Nous avons une formidable envie de faire revenir la musique et les concerts dans le Parc du Festival cet été. Nous recherchons la formule la plus adaptée et la meilleure pour tout le monde, nous reviendrons vous en parler dès que nos projets seront prêts. Sûr que nous allons chanter, danser et profiter de l’été tous ensemble. Longue vie à la musique live !"