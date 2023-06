Rock Werchter 2023: voici notre sélection des 7 artistes ou groupes à ne pas manquer au festival

Iggy Pop - 29/6, 22h15, The Barn

On a adoré sa collaboration avec notre compatriote Catherine Graindorge sur le EP "The Dictator" paru à l’automne 2022. On a détesté son dernier album "Every Loser", parodie ratée du punk/rock. Mais bon, sur scène, Iggy, ça reste Iggy. A 76 ans, l’Iguane livre encore des versions incendiaires de ses classiques en solo ou datant de la période Stooges. On a hâte de chanter "Je veux être ton chien" avec lui. Iggy Pop a 76 balais. Il se dandine toujours torse nu sur les planches et a de l’énergie à revendre. Les occasions seront de plus en rares de le voir.

Rosalia - 2/7, 21h55, The Barn

C’est la Queen de cette édition qui compte, par ailleurs, une programmation féminine particulièrement impressionnante. La chanteuse catalane a marqué l'année 2022 avec son album "Motomami". Rosalia a offert une fiesta latina à Forest National qui restera dans les annales avant de nous revenir cet été à Werchter (pour la deuxième fois de sa jeune carrière après son passage en 2017). Pop, flamenco, caresses électro, chorégraphies torrides, reggaeton enjoué, percussions ultra-léchées, mais aussi beaucoup de communication avec son public... Aucun doute, elle va tout retourner.

Queens Of The Stone Age - 2/7, 21h00, Main Stage

Le concert de Josh Homme et de son gang de bikers chevauchera celui de Rosalia. Et tout ça, avant Arctic Monkeys en clôture. C’est dire le niveau. Les Queens of the Stone Ages débarquent avec "In Times New Roman…", un huitième album aux sonorités sombres et lourdes. Un disque sans concession comme, du reste, les prestations live du groupe de Palm Desert qui ne font pas dans la dentelle. Leur dernier concert à Werchter, en 2018, avait fait lever la poussière. Du rock pur et dur. Du bon gros riff et une rythmique basse/batterie qui donne le tournis, voilà ce qui nous attend même si leurs meilleures années sont derrière eux. "Gone with the flow", comme ils le chantent…

Charlotte de Witte - 29/06, 20h15, The Barn

Même si on y a vu pour la première fois Underworld, Daft Punk, Chemical Brothers ou encore 2 Many Dj’s, il faut se rappeler qu’en se baptisant "Rock" Werchter, le festival ne fait pas de l’électro sa priorité. Mais quand les programmateurs s’y intéressent, c’est du lourd. Elue meilleure DJ techno au monde par l’influent magazine DJ Mag, et ce, pour la troisième fois d’affilée, première femme à clôturer Tomorrowland (en 2022), Charlotte de Witte est l’invitée de dernière minute et on lui fait confiance pour transformer le chapiteau The Barn en dancefloor. De la techno hédoniste et tonique.

Liam Gallagher - 30/6, 21h15, Main Stage

"Mon frangin Noel a composé de formidables chansons mais ce que veut le public, c’est m’entendre chanter Wonderwall et Supersonic. Je les chante bien. J’en fais des autres. J’ai l’air cool. Et je parle avec le cœur." Paroles de Liam Gallagher. Chaque fois que Liam publie un disque solo, c’est mieux que le précédent. Mais ce sont bien sûr les hymnes d’Oasis qui transforment ses concerts en troisième mi-temps imbibée. Pour célébrer le triplé de Manchester City, on ne pouvait rêver mieux. La bière va couler à flots.

Sigur Rós - 1/7, 18h20, The Barn

Ils parlent dans une langue difficilement compréhensible. Les titres de leurs albums sont imprononçables. Et pour couronner le tout, ils habitent au bout du monde. Mais quelle émotion dans leur musique et leurs concerts live. C’est à croire que le mot "cinématique" a été inventé pour Sigur Rós. La formation islandaise présente à Werchter les chansons de "Atta", nouvel album aux plages contemplatives que son leader Jónsi décrit comme "une partition pour les pensées moroses". Un show qui s’annonce pourtant lumineux.

Baby Queen - 2/7, 18h15, The Slope

Originaire d’Afrique du Sud, mais relocalisée à Londres, Arabella Latham, alias Baby Queen, observe le monde qui l’entoure et n’a pas son pareil pour exprimer en chansons le questionnement de sa génération. Sur fond de sonorités qu’elle qualifie d’"anti pop" et qui sont parfois même délicieusement grungy, elle évoque les réseaux sociaux anxiogènes, la fatigue mentale, le difficile passage à l’âge adulte et les problèmes de communication "dans un monde qui communique trop".