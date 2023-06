Rock Werchter 2023: les femmes prennent le pouvoir en attendant Iggy Pop

Sans en faire pour autant un argument marketing, le festival accueille aussi de nombreux nouveaux talents émergents et un fort contingent de femmes. Ce jeudi, en l’absence de Stromae, ce sont, certes, Iggy Pop et la formation folk anglaise Mumfords & Son qui étaient les têtes d’affiche. Mais l’affiche a proposé durant cette première journée pas moins de neuf artistes féminines qui ont joué sur l’une des quatre scènes du festival. Des femmes venues des quatre coins de la planète, œuvrant dans tous les styles musicaux imaginables, tenant un discours engagé ou non, mais proposant chacune à leur manière un projet singulier. Du rock indé de la revenante Anna Calvi à la techno hédoniste de notre dj/productrice star Charlotte de Witte, la palette des couleurs musicales était large.

Du grunge et des sourires

The Slope, la deuxième scène en plein air, a ainsi accueilli quatre jeunes furieuses femmes d’Australie réunies sous le nom Body Type. Déjà deux albums à leur actif, mais une première date belge. "Tout est dangereux mais rien n’est surprenant", chantait la leader/guitariste Annabel Blackman en 2002 sur le premier disque de Body Type. Un titre en forme de slogan pour ces quatre copines de Sidney qui misent tout sur le fun et l’urgence. Guitare, basse, batterie… La formule est classique, l’énergie est au rendez-vous, tout s’enchaîne sans le moindre temps mort, les arrangements sont lo-fi comme il faut et les filles s’amusent comme des folles. Du rock grungy énervé qui s’invite en début d’après-midi, tout comme les premières gouttes de pluie. C’est loin de nous déplaire.

L’alphabet dream pop de Gayle

Rock Werchter 2023 - Gayle en concert. A werchter le 29 juin 2023 ©JC Guillaume

On se déplace d’une centaine de mètres pour le phénomène TikTok Gayle. La jeune femme originaire de Plano, Texas, a déjà un gros tube à son actif, ABCDEFU. Elle se présentait en outsider au Pukkelpop en 2022 et a élargi sa communauté depuis. Gayle joue de la guitare électrique et de la basse. Elle prend des selfies pendant son concert, fait plein de petits cœurs avec les deux mains, reprend de fort belle manière le You Oughta Know d’Alanis Morissette et distille avec assurance ses morceaux générationnels qui ont pour titres Don’t call me pretty ou Leave me for dead. Garnis à 80% d’ados et de post-adolescentes, les premiers rangs sont aux anges. Entre dream pop et, à nouveau, relents grungy, Gayle fait un joli carton.

Avant de succomber aux secousses électro de Charlotte de Witte, on jette un œil sous l’immense chapiteau The Barn (qui ressemble davantage à un Sportpaleis joliment décoré qu’à une tente de la SNJ) à la prestation de l’Américaine Mikaela Mullaney Straus, alias King Princess. La spontanéité et le naturel des débuts ont déjà laissé place à un set plus formaté. Bof, bof…