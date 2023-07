Rock Werchter 2023: Muse offre un spectacle sensationnel avec une fin "indigne"

La foule est compacte comme jamais, attendant impatiemment leurs idoles. Les lumières s’éteignent et l’ambiance est électrique. Le spectacle commence avec une vidéo d’introduction : l’esthétique est soignée et le ton est donné. Le trio arrive sur scène, habillé comme dans leur clip avec un masque en miroir, et entame par l’hymne de leur dernier album “Will of the People”. Matthew Bellamy a l’air de prendre feu dans les effets vidéos sur les écrans géants. Accompagné de sa guitare, le leader du groupe entame les riffs d'” Interlude” de l’album Absolution, annonçant leur titre “Hysteria”. Les fans de la première heure sont en transe en entendant les premières notes de guitare. Le concert s’annonce épique.

Muse alterne avec une grande habileté entre les tubes des premiers albums, les chansons connues des plus récents, et les titres du dernier album. “Psycho”, “Map of the Problematique”, “Time is Running Out”, “Madness”, “Supermassive Black Hole”, “Plug in Baby”, “Uprising”, “Starlight”… tous les anciens tubes sont joués, les fans sont aux anges. Matthew Bellamy assure le show avec un talent déconcertant. Il parcourt la scène en sautillant, guitare électrique en main. Il s’amuse au chant avec sa divine voix (sa tessiture vocale de 3,5 octaves impressionne toujours autant). Il parcourt à de nombreuses reprises l’avancée au milieu de la fosse. Ses riffs de guitare sont prodigieux. Il s’installe même à deux reprises au piano. Malgré la setlist millimétrée, il arrive à parler quelque peu avec le public, confiant même avoir découvert récemment lors d’une prise de sang “être 50 % belge”.

La scénographie est impressionnante. Des vidéos sont à de nombreuses reprises jouées, comme des interludes, au milieu du spectacle. Bien plus que des simples pauses pour les trois musiciens, ces extraits permettent de planter un univers et développer une histoire. Une histoire qui prend vie également sur scène. Le décor est gigantesque, et le jeu de lumière sublime la mise en scène. Bien plus qu’un concert, c’est un véritable spectacle. Matthew Bellamy, Dominic Howard et Christopher Wolstenholme donnent une vraie leçon à certains groupes qui se reposent un peu trop parfois sur leur renommée et leurs tubes. Muse continue d’expérimenter, laisse libre cours à leur créativité, et se donne à fond, pas seulement pour leurs propres concerts, mais aussi pour les festivals. On a l’impression qu’ils cherchent encore à convaincre les non initiés, et on adore cette humilité.

Un spectacle sans faute note… du moins, jusqu’à la fin. Alors que Christopher Wolstenholme entame “Man with Harmonica”, les fans savent ce qui arrive. Le point d’orgue de tous les concerts de Muse depuis plus d’une quinzaine d’années maintenant : “Knights of Cydonia”. La tension monte en même temps que la musique d’Ennio Morricone. Il est rejoint par Matthew Bellamy à la guitare électrique et Dominic Howard à la batterie. Et alors que la transition se fait avec les “Ah Ah Ah” et que le public s’enflamme, un problème arrive du côté de Matthew Bellamy. La musique s’arrête, le chanteur part dans les coulisses, la foule est décontenancée. Dominic Howard prend alors le micro, précisant qu’il s’agit d’un problème technique et qu’ils espèrent pouvoir finir. Le trio reprend du début, mais le hochement de tête de Dominic ne laisse présager rien de bon. Le groupe se lève et part, s’excusant de ne pouvoir faire la chanson comme prévu. Une fin indigne du spectacle proposé. Après des applaudissements nourris de la foule, le groupe reviendra pour une dernière chanson “jusqu’à ce qu’on nous coupe les micros”. Il faut dire en passant, que le micro du chanteur n’était pas très bien réglé durant tout le concert. Muse interprétera donc “Showbiz”, une chanson de leur premier album éponyme. Bien que le public soit déçu, cette dernière chanson permet de finir proprement ce concert, avant que Matthew Bellamy ne fracasse son ampli… avec sa propre guitare. Rock’n’roll !