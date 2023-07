L’avis de tempête a privé les festivaliers des Ardentes de leur dernier jour de fête

Liège se met à l’abri

Une déception de taille pour les 65 000 jeunes attendus pour des concerts de Fresh, Central Cee, Booba ou DJ Snake. Les campeurs ont été invités à replier leurs tentes et à quitter les lieux dans le calme ; des navettes de bus ont été organisées pour les acheminer vers la gare des Guillemins. Par ailleurs, le marché de La Batte, en bord de Meuse, a été fermé à 13 heures et le Village Gaulois ne devait pas ouvrir ses portes, comme les parcs et les cimetières qui restaient fermés. De violents orages, pouvant localement être accompagnés de cumuls de 20 à 40 litres par mètre carré en une heure, étaient attendus. On craignait aussi des grêlons pouvant atteindre 4 ou 5 centimètres de diamètre et de forts coups de vent pouvant atteindre 90 km/h, voire plus.

Cinq morts il y a douze ans

Si le coup est rude pour le festival liégeois et ses malheureux participants, les autorités n’ont voulu prendre aucun risque. Le drame du Pukkelpop, survenu il y a près de 12 ans, reste dans les mémoires. Le 18 août 2011, cinq personnes ont perdu la vie à la suite d’une tempête qui s’est abattue sur le site de Kiewit (Hasselt). Quand les premières gouttes de pluie sont tombées, vers 18 heures, elles ont été accueillies avec bonheur, tant la chaleur était harassante sur le site du Pukkelpop, où plus de 60 000 personnes étaient rassemblées. Mais ces gouttes se sont très vite transformées en grêlons plus gros que des balles de ping-pong. Le vent qui a balayé le site avait atteint des vitesses jusqu’à 170 km/h. Les barrières volaient dans les airs, les arbres se brisaient comme de vulgaires allumettes, deux scènes et un chapiteau se sont effondrés. Outre les cinq décès, environ 140 festivaliers ont aussi été blessés, dont une dizaine grièvement, dans la tempête qui s’est soudain emparée du Pukkelpop.

Fermeture temporaire

Les participants au festival LaSemo, à Enghien, ont eu plus de chance. Le site, qui avait ouvert ses portes dimanche à 10 h 30, a décidé en début d’après-midi de le faire évacuer temporairement.

La mesure se voulait préventive, en raison des intempéries annoncées. L’organisation espérait pouvoir rouvrir plus tard dans la journée, une fois que la sécurité de tous sera garantie. Ce fut le cas, à 15 heures.

Même scénario au Brosella Festival, qui se tient dans le parc d’Osseghem, à Bruxelles. Après concertation avec les services de sécurité et les autorités communales, il a été décidé de retarder l’ouverture à 18 heures - elle était initialement programmée à 13 heures, pour laisser passer les orages qui ont atteint leur point culminant entre 14 heures et 16 heures. Le programme destiné aux enfants a toutefois été supprimé.