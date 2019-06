Zach Condon et ses musiciens ont fait voyager le public lors de cette troisième journée du festival flamand.

Ukulélé, accordéon, trompette… Ambiance folk et balkanique pour cette troisième journée du festival avec le groupe américain Beirut. Zach Condon et ses cinq musiciens prennent place sur la mainstage et entament leur concert avec When I Die, extrait de leur nouvel album. Intitulé « Gallipoli » et sortir en février dernier, cet opus a été inspiré par les voyages de la tête pensante du groupe ainsi que par son déménagement de New-York à Berlin. Un changement de ville qui redonne l’inspiration au chanteur de 33 ans, qui s’était un peu perdu sur ses précédents albums, comme « No No No » (2015). « Gallipoli », en référence à la ville italienne, se rapproche du remarquable « The Flying Cup », sorti il y a douze ans déjà.

Sous un soleil de plomb, le sextuor enchaîne les titres comme le très beau « Varieties of Exile ». Un titre composé avec l’instrument fétiche de Zach Condon, son orgue Farfisa, qu’il retrouve enfin alors que celui-ci était resté des années dans le grenier de ses parents à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Le trompettiste de formation parle peu, remercie le public en flamand et s’excuse presque d’accaparer les gens sous une telle chaleur. Mais la foule est bien présente et les conditions difficiles deviennent plus acceptables grâce à leurs compositions cuivrées et feutrées.

L’orgue électronique et la voix céleste de Zach Condon nous transportent vers des contrées affectueuses et familières. Elephant Gun, Gulag Orkestar ou encore Postcards from Italy, Beirut pioche dans répertoire mélancolique. C’est évidemment le tube Nantes que le public attend. Lorsque les premières notes retentissent, les spectateurs reprennent en chœur la chanson. Le concert se termine comme il a commencé, dans la douceur, l’élégance et la modestie. Le groupe s’apprête à distiller leurs arrangements délicats et leur musique folklorique sur un bon nombre de festivals et de salles à travers le monde cet été.