C'est un peu le Rock Werchter du jazz, le festival chic et choc capable de s'offrir, la même semaine, Joan Baez, Jamie Cullum et Yann Tiersen, quitte à sortir du jazz stricto sensu. Inauguré ce samedi 29 juin, le Gent Jazz festival se poursuivra jusqu'au 9 juillet prochain à quelques encablures de la gare St-Pieters, dans le Bijloke, un ancien monastère de moniales cisterciennes.

Pour fêter son ouverture, nous vous offrons 4X2 places pour la soirée de mercredi soir et sa programmation exceptionnelle, qui convie à la fois le maître de l'Ethio-jazz Mulatu Astatke, ses disciples gantois de Stuff, le génial électronicien James Holden, le batteur britannique Moses Boyd, et le chanteur-guitariste camerounais Blick Bassy.

