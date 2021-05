Le duo de rock britannique s’offre un virage pop sur "Typhoons".

Pauvre rockeur trentenaire, voilà dix ans que deux de ses groupes de cœur l’ont tristement abandonné. Les faits ne sont pas récents, ils remontent très précisément à 2013. Au beau milieu de l’été, saison pourtant propice à un déferlement de guitares, les Queens Of The Stone Age sortent Like Clockwork et enterrent définitivement le stoner rock brûlant de l’époque Rated R (2000) et Songs For The Deaf (2002). Deux mois plus tard, leurs petits camarades des Arctic Monkeys commettent AM, et entament leur longue et inexorable mue vers une musique de crooner-séducteur. Fort heureusement pour l’heureux spectateur de Rock Werchter - et le label Warner qui signe le groupe avant qu’il ait sorti le moindre titre - débarque alors Royal Blood : solide duo basse-batterie au son brut et à la puissance indéniable, sous influence directe des deux légendes précitées.

(...)