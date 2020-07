Rufus Wainwright : "Je pense que la planète doit ralentir, elle a besoin d’un peu de temps seule" © Tony Hauser Musique & FestivalsInterview Marie-Anne Georges

Avec "Unfollow the Rules", Rufus Wainwright clôt un chapitre. L’auteur compositeur et interprète américano-canadien s’y montre apaisé. Puissante et riche, sa voix de ténor irradie les douze titres de l’album.