Pendant la tempête du Covid-19, le Festival de Salzbourg a courbé le dos, tenu bon et finalement proposé une édition 2020 certes réduite, mais néanmoins alléchante. En ce mois d’août, il y aura eu 110 représentations (la moitié du chiffre habituel) : 53 concerts, 29 soirées théâtrales (dont une nouvelle production du rituelde Hofmannsthal, mais aussi la création d’une nouvelle pièce de Peter Handke) et 12 représentations d’opéra, un Mozart - et un Strauss - Elektra - soit les deux compositeurs ayant, indirectement ou directement, contribué à la création d’un festival ici il y a un siècle.