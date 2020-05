Depuis ce samedi, Jerry Lee Lewis doit se sentir bien seul. Du haut de ses 84 ans, l’impétueux et déjanté pianiste est désormais le dernier des pionniers du rock’n’roll encore en vie. Little Richard vient en effet de rejoindre les Chuck Berry, Fats Domino, Bo Diddley et autres Elvis Presley. Il s’est éteint à Los Angeles ce samedi, l’âge de 87 ans, sans que l’on sache de quoi.

