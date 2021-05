La crise sanitaire n'aura définitivement pas raison des Nuits Botanique. Après une édition 2020 distanciée et masquée, le festival bruxellois sera bel et bien de retour en 2021, avec une fort belle affiche, essentiellement franco-belge.

Impossible d'organiser l'événement en mai, la capacité autorisée en intérieur comme en extérieur est trop faible, la situation trop imprévisible et instable. Les Nuits auront lieu du 8 au 26 septembre, et le line up est prometteur.

On y retrouve quelques belles têtes d'affiche hexagonales, comme Emily Loizeau, Sébastien Tellier, Pomme ou encore François And The Atlas Mountain.

Ajoutez-y Requin Chagrin, Saint DX, Ausgang, Yelle et De Ambassade, mais surtout, une flopée d'artistes belges à découvrir ou retrouver, dont Girls In Hawaii, David Numwami, Françoiz Breut, Green Montana, Esinam, Juicy Orchestra, Mountain Bike, The Brums, Tim Dup, Yellowstraps, et bien d'autres...

L'affiche complète

© D.R.



Infos et réservations : www.botanique.be