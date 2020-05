Monsieur fut tour à tour gourou de l’Alliance bleue, enfant du Brésil et dieu du sexe. Autant d’albums à concepts qui ont fait de Sébastien Tellier l’homme aux mille personnages, l’agitateur en chef de la pop française, dont seule la barbe longue, et désormais grisonnante, traverse les disques, les rêves et les univers.

Pianiste sensible, héraut doux dingue d’un monde à la légèreté colorée, le gamin de la grisâtre banlieue parisienne a fini par atteindre son objectif initial : incarner la coolitude absolue au sein de la fameuse French Touch . Mais tout chien fou finit par se domestiquer s’il veut tenir la distance. Marié, père de deux enfants, l’homme de 45 ans s’est assagi et raconte ce nouveau mode de vie dans un 7e album qu’il a voulu "frais et moderne". L’artiste, lui, reste libre, et nous reçoit virtuellement à domicile pour une rencontre qui fait du bien, en plein confinement.

Alors, ça confine bien ?

(...)