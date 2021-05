La grande finale de l'Eurovision 2021 se déroulera ce samedi 22 mai à Rotterdam. Un moment que tous les fans de musique attendent avec impatience. Cette année, la Belgique, représentée par le groupe Hooverphonic et son titre "The Wrong Place", a réussi à se qualifier, mais a-t-elle ses chances pour remporter cette nouvelle édition ? Si on en croit Spotify, la réponse est non.

La plateforme a analysé durant ces derniers mois le nombre d'écoute des morceaux de tous les candidats participants au concours. Sur base de ces chiffres, c'est l'Italie qui arrive en tête et qui devrait donc rafler la mise cette année avec le morceau "Zitti E Buoni" de Maneskin. La Belgique se classe elle quinzième dans ce classement. Alors prédiction ou fabulation, nous serons fixés demain.

Voici le top 10 du classement de Spotify:

1) Italie

2) Suède

3) Finlande

4) Norvège

5) France

6) Chypre

7) Danemark

8) Suisse

9) Islande

10) Pays-Bas